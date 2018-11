ننشر القائمة الكاملة لجوائز "MTV EMA"

أقيم، مساء أمس الأحد، حفل توزيع جوائز الـ"MTV EMA" بحضور كوكبة كبيرة من نجوم الغناء على مستوى العالم، وقدمت الحفل النجمة الشابة هايلي ستاينفيلد.





كان ضمن نجوم الحفل النجمة نيكي ميناج التي قدمت عرضاَ رائعاً على المسرح بصحبة فرقتها الاستعراضية، والنجمة جانيت جاكسون التي فازت بجائزة "الأيقونة العالمية"، في الحفل الذي أقيم على مسرح مركز بيلباو بإسبانيا ، وأدت جانيت عدداً من أغانيها الشهيرة على المسرح .





أيضا تألقت خلال الحفل النجمة كاميلا كابيلو، والتي فازت بأفضل فنانة، كما حضر النجم هالزي وفرقة ليتل ميكس، ودوا ليبا، وآن ماري، وهايلي ستاينفيلد وبيبي ريكسا، وليندسي لوهان، ودين لويس، وون مينديز، وبوست مالو وجاي كول، وكلين بنديت وإليسيا كارا ودافيد جيتا، ونواه كيريل وكالفن هاريس ومارشميلو، وآنا زاك وغيرهم.





وجاءت قائمة الجوائز على النحو التالي:





أفضل فنانة: كاميلا كابيلو





أفضل فيديو كليبHavana ft. Young Thug





كاميلا كابيلو





أفضل أغنية Havana ft. Young Thug





كاميلا كابيلو





أفضل مغنية بوب:





دوا ليبا





أفضل مغنية جديدة:





كاردي بي





أفضل مظهر:





نيكي ميناج





أفضل هيب هوب:





نيكي ميناج





أفضل أداء حى:





شون مينديز





أفضل فرقة:





5 Seconds Of Summe





أفضل موسيقي إلكترونية: Marshmello





BIGGEST FANS: BTS





BEST US ACT: كاميلا كابيلو





BEST UK AND IRELAND ACT: فرق Little Mix