أضرار المكياج منتهي الصلاحية على البشرة

إليكِ أبرز أضرار المكياج المنتهي الصلاحية، وتأثيراته السلبية على بشرتكِ، يجب عليك فورا التوقف عن استخدامه، للحفاظ على جاذبية بشرتكِ ونضارتها.





1- يؤدي استخدام كريمات الأساس والبودرة المنتهية الصلاحية، إلى تهيّج البشرة واحمرارها، كما يمكن أن يعرّضها للحساسية في بعض الأحيان، خصوصًا وأنّ هذه المستحضرات تلامس البشرة لمدة طويلة. ومن المستحسن تغيير كريم الأساس كلّ 6 أشهر تقريبًا، أمّا البودرة فيمكن استخدامها إجمالًا لسنة كاملة.





2- يمكن لـ ظلال الجفون وأقلام الكحل المنتهية الصلاحية، التأثير سلبًا على الجفون التي تُعتبر منطقة حساسة، من خلال تعريضها للحساسية. ومن الضروري هنا الانتباه لمدة صلاحية هذه المستحضرات، وتنظيف فرشاة الماسكرا جيدًا قبل استعمالها، للتخلص من البكتيريا التي يمكن أن تنتقل منها إلى الرموش والعين مسبّبة لها الاحمرار والحساسية.





3- بالنسبة إلى أحمر الشفاه المنتهي الصلاحية، فتأثيره سلبي جدًّا على الشفاه، إذ يمكن أن يسبّب الطفح الجلدي أو الالتهاب، تبعًا لتراكم البكتيريا السريع على أحمر الشفاه، والذي يسهل انتقاله إلى البشرة خصوصًا إذا كان منتهي الصلاحية. ويُنصح إجمالًا باستخدام أقلام أحمر الشفاه، لفترة محدودة لا تتعدّى 4 أشهر واستبدالها بأقلام جديدة.



