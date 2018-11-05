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برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول معوقات دمج ذوي الإعاقة في المدارس

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:14 م
برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول معوقات دمج ذوي الإعاقة في المدارس
النائبة شادية ثابت
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إسلام شعراوي
 
تقدمت النائبة شادية ثابت، عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة حول المعوقات التي تواجه تنفيذ قرار دمج الطلاب ذوي الإعاقة المحدودة بمدارس الجمهورية.

وقالت في تصريحات صحفية، إنها تلقت العديد من الشكاوي من المواطنين بشأن تضررهم من تنفيذ القرار الخاص بدمج الطلاب ذوي الإعاقة وتحديدًا الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بالمدارس الحكومية والخاصة.

وأشارت إلى أن هناك العديد من المعوقات أمام هذا القرار منها عدم جاهزية المدارس من ناحية الامكانيات والوسائل الخاصة لاستقبال الطلاب المذكورين، وعدم وجود عدد كاف من المدرسين المؤهلين للتعامل مع تلك الشريحة من أبنائنا الطلاب، وعدم وجود فصول كافية بالمدارس الحكومية والخاصة لإستيعاب تلك الأعداد بجانب أعداد الطلاب العاديين.

وأردفت أن هناك بعض إدارات المدارس الخاصة والحكومية تتنصل من قبول أوراق وملفات التحاق هؤلاء الطلاب، بالإضافة إلى صعوبة المواد والمناهج الدراسية بالنسبة لتلك الفئة من الطلاب، نظرًا لمساواتهم بالمناهج والبرامج التعليمية الخاصة بباقي الطلاب من جانب الوزارة، مُطالبة بضرورة أن تضع وزارة التربية والتعليم إستراتيجية شاملة تشمل كافة النواحي الفنية والتقنية والنفسية والصحية قبل التعمق في تنفيذ ذلك القرار وذلك حتى لا نجني نتائج عكسية على أثر تلك المعوقات الموجودة على أرض الواقع.
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