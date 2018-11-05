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نائب رئيس "مستقبل وطن" يشيد بجهود الداخلية وسرعة الثأر لشهداء الوطن

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:11 م
نائب رئيس مستقبل وطن يشيد بجهود الداخلية وسرعة الثأر لشهداء الوطن
أرشيفية
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إسلام شعراوي
 
أشاد النائب أشرف رشاد عثمان نائب رئيس حزب مستقب وطن، بجهود وزارة الداخلية بسرعة الثأر لشهداء وضحايا الحادث الإرهابى الإجرامى الذى وقع في المنيا تجاه المواطنين المصريين، وهم عائدون من دير الأنبا صموئيل، وصفا عملية التصفية للخلايا الإرهابية بأنها أثلجت صدور أهالي الشهداء والشعب المصري بكل فئاته.

وقال رشاد، في تصريحات للمُحررين البرلمانيين، إن سرعة التوصل للجناة وتصفيتهم تؤكد يقظة رجال الأمن وأن مصر عازمة على اجتثاث كل هذه البؤر الارهابية واجتثاث عناصرها المجرمة التى لا تعرف حرمة للدم أو الدين أو الوطن، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل دائما بلد الأمن والأمان، مُشيرًا إلى أن وزارة الداخلية بذلت مجهودا كبيرًا لوقف العمليات الإرهابية خلال الفترة الأخيرة، ولابد من تكثيف الجهود لتطهير المناطق الصحراوية من تلك العناصر الإرهابية المأجورة التى تريد هدم إستقرار وأمن الوطن والمواطنين.

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