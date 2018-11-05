ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

النيابة تجدد حبس متهمين 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد الدولة

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:08 م
النيابة تجدد حبس متهمين 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد الدولة
مجلس الدولة
طباعة
عمرو محمد
 
أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس "أحمد. ص" و"سيد. أ" 15 يوما لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
المزيد عن: نيابه ضاع امن الدوله التحريض
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
هيديرسفيلد تاون
-
x
22:00
-
فولهام
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
-
x
19:00
-
حرس الحدود
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/5/2018 2:30:07 PM