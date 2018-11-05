برلماني يتقدم ببيان عاجل لوزير التنمية المحلية حول مزاد بيع الشقق بالسويس





وتابع أن ما يحدث ذلك في الوقت الذي يوجد عدد كبير من شباب السويس والأسر الحاجزين للوحدات السكنية منذ عام 2001 وحتي عام 2006 ولم تحل مشاكلهم حتى الآن، رغم طرح الموضوع على لجنة الإسكان بالمجلس ووزير الإسكان ووزيرة التخطيط، ما يعني تجاهل أصحاب الشقق القديمة الذي يصل عددهم الى ما يزيد عن 1000 ألف اسرة بسبب عدم تسوية حالاتهم.



تقدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل وطلب إحاطة للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حول مزاد بييع الشقق بالسويس، وترك 1000 أسرة بدون شقق.وأضاف في نص الطلب، أنه استنادًا إلى المادة (134) من الدستور يطالب الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، باستدعاء وزير التنمية المحلية، حول أسباب إعلان محافظة السويس عن بيع بالمزاد العلني لـ50 وحدة سكنية بنظام المزايدة عن طريق أحد المكاتب الخاصة.