اصحاب اعمال وخبراء يدرسون، غدا الثلاثاء بتونس اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي"الاليكا"

يبحث اصحاب اعمال وخبراء اقتصاديون من تونس والخارج، غدا الثلاثاء، اتفاق التبادل الحر والشامل مع الاتحاد الاوروبي "الاليكا" من خلال تقديم دليل حول هذا الاتفاق وعقد سلسلة من المحاضرات.

وتنظم اليوم الاعلامي أكاديمية الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في ظل دعوات من منظمة الاعراف الى ضرورة امهال تونس فترة زمينة لتنفيذ هذا الاتفاق.

وسيقدم منسق "الاليكا" بمنظمة الاعراف شهاب سلامة و ممثل كونراد أديناور بتونس هولجر ديس كلمة الافتتاح ليناقش المشاركون بعد ذلك تباعا ملفات تتصل بهذا الاتفاق وتاثيره على قطاعي الصناعات الغذائية والخدمات ومن بينها الاشغال العامة.

وتامل الحكومة التونسية في توقيع هذا الاتفاق خلال سنة 2019 وفق تصريحات ادلي بها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في 25 افريل 2018 على ان يتم توقيع الاتفاق بشكل تدريجي.



