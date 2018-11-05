ماجد الكدواني يُشارك بصوته في منتدى شباب العالم

والذي عرض صباح اليوم الإثنين، خلال جلسة "مواقع التواصل الاجتماعى تنقذ أم تستبعد مستخدميها" التي أقيمت ضمن فعاليات المنتدى.



ونذكر أنه انطلقت منتدى شباب العالم، أول أمس السبت، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، كحدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة الشباب للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات فى حضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

شارك النجم ماجد الكدواني، بمنتدى شباب العالم، المقام فعاليته حاليا وذلك من خلال أدائه بصوته لفيلم تسجيلي بعنوان "FOMO"،