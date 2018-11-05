ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ماجد الكدواني يُشارك بصوته في منتدى شباب العالم

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:48 م
ماجد الكدواني يُشارك بصوته في منتدى شباب العالم
ماجد الكدواني
طباعة
شيماء الشاهيني
 
شارك النجم ماجد الكدواني، بمنتدى شباب العالم، المقام فعاليته حاليا وذلك من خلال أدائه بصوته لفيلم تسجيلي بعنوان "FOMO"،  والذي عرض صباح اليوم الإثنين، خلال جلسة "مواقع التواصل الاجتماعى تنقذ أم تستبعد مستخدميها" التي أقيمت ضمن فعاليات المنتدى.

ونذكر أنه انطلقت منتدى شباب العالم، أول أمس السبت، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، كحدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة الشباب للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات فى حضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
هيديرسفيلد تاون
-
x
22:00
-
فولهام
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
-
x
19:00
-
حرس الحدود
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/5/2018 1:00:04 PM