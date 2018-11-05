الإصابات تضرب صفوف يوفنتوس قبل موقعة يونايتد

ذكرت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس الإيطالي سيفقد عنصرين مهمين في مواجهة نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن أحداث الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.





ويعاني يوفنتوس من بعض الإصابات في صفوفه، بعدما تجددت إصابة ماريو ماندزوكيتش في الكاحل، ومن الصعب لحاقه بموقعة "الشياطين الحمر".





وذكر موقع كالتشيو ميركاتو أن البرازيلي دوجلاس كوستا خرج مصاباً خلال مواجهة كالياري بالدوري الإيطالي السبت الماضي، وخضع لاختبارات صباح أمس الأحد، مشيراً إلى أنه يعاني من إصابة عضلية.





وأضاف الموقع الإيطالي أن كوستا لن يتعافى من الإصابة قبل لقاء مانشستر يونايتد، ليكون على مدرب يوفنتوس، ماسيمليانو أليغري، التعامل مع المباراة بدون نجمه البرازيلي.



