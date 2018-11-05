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قد تكون المباراة سهلة بالنظر لمكاني الزمالك وحرس الحدود في جدول الترتيب، لكن الحقيقة أن الزمالك يعي جيدا خطورة اللقاء. في بداية الموسم تعثر الزمالك بشكل مفاجيء جدا، فانهزم أمام النجوم الصاعد حديثا بهدف مقابل لا شيء، هو الفوز الأول في تاريخ الدوري. سيحاول الزمالك التركيز جيدا هذا الموسم وحتى لا تتكرر سيناريوهات مباريات النجوم.

يلا شوت| مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود الدوري المصري| اهم مباريات الدوري المصري اليوم مباشر| شاهد Al Zamalek الآن



مقدمة عن لقاء الزمالك وحرس الحدود:-





يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم منتشيا بفوزه الذي حققه مؤخرا على وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدفين، والتي شهدت أداءا مميزا للاعبي الأبيض، ويسعى الزمالك للحفاظ على قمة الدوري حيث يحتل الفارس الأبيض صدارة الدوري برصيد 20 نقطة من 9 مباريات خاضها بعدما فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة وحيدة.

يلا شوت| مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود الدوري المصري| اهم مباريات الدوري المصري اليوم مباشر| شاهد Al Zamalek الآن



ويفتقد الزمالك في مباراة اليوم لجهود الثنائي محمد عبد الغني مدافع الفريق والذي تعرض للطرد في المباراة الأخيرة، وبهاء مجدي الظهير الأيسر والذي يعاني من إصابة عضلية.





على الجانب الأخر يدخل فريق الحرس مواجهة اليوم بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية خاص في ظل حاجة الفريق للمزيد من النقاط للخروج من النفق المظلم، حيث يحتل الفريق المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط.





التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وحرس الحدود:





من المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من:محمود جنش- أحمد أبو الفتوح - محمود علاء - محمد عبد السلام - حمدي النقاز- طارق حامد - فرجاني ساسي- محمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن- كابونجو كاسونجو.

يلا شوت| مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود الدوري المصري| اهم مباريات الدوري المصري اليوم مباشر| شاهد Al Zamalek الآن



بينما سيدفع طارق العشري بتشكيل مكون من:أحمد السعدني-عمر سعد - عبد الله جمعة - محمد عبد الفتاح - محمد الشبيني-مصطفى جمال - خالد سامي - بوزاس فاسيليوس-بامبا ليسيان - إيدو موسيس- حمادة نصر.





موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود والقنوات الناقلة:-





الزمالك Vs حرس الحدود. البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 13). القنوات الناقلة : ON Sport 1 + Nile Sport . الملعب : استاد بترو سبورت . المعلقين : محمد الشاذلي وخالد حسن (أون سبورت) + خالد كامل (النيل الرياضية) .

موعد المباراة : 8:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 7:00 مساءاً بتوقيت مصر . 7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 7:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 7:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 7:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 8:00 مساءاً بتوقيت العراق . 7:00 مساءاً بتوقيت السودان . 8:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 6:00 مساءاً بتوقيت تونس . 6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 6:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 8:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 8:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 8:00 مساءاً بتوقيت قطر. 5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

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