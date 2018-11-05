الصين تتعهد بخفض التعريفات الجمركية وفتح الأسواق

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم في افتتاح معرض تجاري يستمر لمدة أسبوع يهدف إلى إعادة البلاد كزبون عالمي، إنّ الصين ستخفض الرسوم الجمركية على الواردات وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق.

ويعد معرض الصين الدولي للواردات جزءاً من الجهود الرسمية لنزع فتيل التوتر التجاري، بينما تقاوم ضغوطاً للتراجع عن خطط الصناعة التي تقول واشنطن وأوروبا واليابان وحكومات أخرى إنها تنتهك التزاماتها بافتتاح السوق.

كما وعد شي جين بينج، بتسريع عملية فتح قطاعات التعليم والاتصالات والثقافة، مع حماية مصالح الشركات الأجنبية وتعزيز فرض العقوبات على انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، وفقاً لوكالة أسوشيتدبرس.