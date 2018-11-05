ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الصين تتعهد بخفض التعريفات الجمركية وفتح الأسواق

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:47 م
الصين تتعهد بخفض التعريفات الجمركية وفتح الأسواق
الرئيس الصينى شي جين بينج
طباعة
خاطر عبادة
 

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم في افتتاح معرض تجاري يستمر لمدة أسبوع يهدف إلى إعادة البلاد كزبون عالمي، إنّ الصين ستخفض الرسوم الجمركية على الواردات وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق.

 

ويعد معرض الصين الدولي للواردات جزءاً من الجهود الرسمية لنزع فتيل التوتر التجاري، بينما تقاوم ضغوطاً للتراجع عن خطط الصناعة التي تقول واشنطن وأوروبا واليابان وحكومات أخرى إنها تنتهك التزاماتها بافتتاح السوق.

 

كما وعد شي جين بينج، بتسريع عملية فتح قطاعات التعليم والاتصالات والثقافة، مع حماية مصالح الشركات الأجنبية وتعزيز فرض العقوبات على انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، وفقاً لوكالة أسوشيتدبرس.

 

المزيد عن: عالم الصين اخبار أمريكا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
هيديرسفيلد تاون
-
x
22:00
-
فولهام
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
-
x
19:00
-
حرس الحدود
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/5/2018 1:00:04 PM