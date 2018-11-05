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"فنون مصر" تبدأ العمل على "قيد عائلي"بمشاركة 30 نجما

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:45 م
فنون مصر تبدأ العمل على قيد عائليبمشاركة 30 نجما
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شيماء الشاهيني
 

تبدأ مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع، تصوير مسلسل جديد بعنوان "قيد عائلي" بمشاركة 30 نجما من الصف الأول، ومن تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، ومن إخراج تامر حمزة.

الجدير بالذكر أن محمد رجاء يتعاون للمرة الثانية مع مجموعة فنون مصر بعد مشاركته في كتابة مسلسل "الطوفان" الذي حاز على نسبة مشاهدة ضخمة، حيث شارك فيه خمسة وعشرون نجما، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أبطال العمل تباعا.

كما يتعاون المخرج تامر حمزة للمرة الثانية مع مجموعة فنون مصر وذلك بعد إخراجه الجزء الثاني من مسلسل الأب الروحي ويبلغ عدد حلقات العمل 45 حلقة وهو من نوعية الدراما الاجتماعية الصادمة التي ستعالج العديد من العلاقات الأسرية التي تنهار بسبب إغراءات المال، من إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.

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