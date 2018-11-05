مدفيديف: واشنطن تفرض العقوبات من أجل خنق المنافسة واقتصادها هو المتضرر

قال رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، إن الولايات المتحدة تفرض العقوبات ضد دول أخرى من أجل خنق المنافسة، مشيرا الى أن الاقتصاد الأمريكي هو الذي سيتضرر في نهاية المطاف جراء ذلك.





وأوضح مدفيديف، في مؤتمر خلال زيارته للصين، "الحمائية دون شك ظاهرة سيئة في الاقتصاد العالمي، وكانت موجودة على الدوام، إلا أن أغلب الدول كانت في السابق تلتزم بالقواعد التي تم وضعها في إطار منظمة التجارة العالمية".





وتابع مدفيديف "كما أفهم فإن الصين الشعبية لديها نفس الموقف، هذا النظام غير مثالي دون شك، لكنه يعمل ويوفر القدرة التنافسية في العالم، إلا أنه، ومع الأسف تم اتخاذ العديد من الإجراءات في الآونة الأخيرة ترمي الى خنق هذه المواجهة، ووضع نظام التبادل الحرب للبضائع والخدمات تحت رقابة مشددة"، مشيرا الى أن ذلك بالذات هو الحمائية الاقتصادية.





وأشار إلى أن "عدد من الدول تنتهج هذه السياسة، وكما يبدو فإن أكبرها في الولايات المتحدة الأميركية، التي تفرض مختلف القيود والرسوم على الصين، والاتحاد الأوروبي، وعلى روسيا.. أنا واثق من أن الاقتصاد الأمريكي سيتضرر من ذلك في نهاية المطاف".





وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو الماضي.





والحزمة الثانية من هذه العقوبات بدأت اعتبارا من صباح اليوم 5 نوفمبر، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.



