الأهلي يعفو عن ناصر ماهر ويؤدب مؤمن زكريا

عفا باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي عن ناصر ماهر صانع الألعاب وضمه لقائمة الفريق أمام الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وواصل كارتيرون تأديب مؤمن زكريا لعدم تجديد عقده باستبعاده من القائمة بينما عفا عن ناصر ماهر والذي استبعده من المباريات السابقة لمشاركته في مباراة كرة قدم خماسية.





قائمة الأهلي أمام الترجي التونسي





حراسة المرمى: شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي





خط الدفاع: سعد سمير – ساليف كوليبالي – صبري رحيل – أيمن أشرف – محمد هاني – باسم علي





خط الوسط: عمرو السولية - حسام عاشور – كريم نيدفيد- أكرم توفيق – إسلام محارب- أحمد حمدي – أحمد حمودي – ميدو جابر – ناصر ماهر





خط الهجوم: وليد أزارو – وليد سليمان – صلاح محسن – مروان محسن





واستبعد كارتيرون اللاعبين أحمد فتحي وهشام محمد وعلي معلول ومحمد نجيب وجونيور آجايي للإصابة، ومؤمن زكريا لأسباب فنية



