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4 أفلام من بانوراما الفيلم الأوروبي بـ"سي سينما" بالجونة

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:40 م
4 أفلام من بانوراما الفيلم الأوروبي بـسي سينما بالجونة
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الفجر الفنى
 

في إطار شراكة "سي سينما" الجونة ومدينة الجونة، مع بانوراما الفيلم الأوروبي والذي تُقام في الفترة ما بين 7 وحتى 17 نوفمبر الجاري، أصدرت السينما جدول أفلامها لتتضمن 4 أفلام أوروبية جديدة وآخر تاريخي، لتتفاوت عروضها بين يوم الأحد 11 نوفمبر وحتى السبت 17 نوفمبر في تمام الساعة 8 مساءً.


ومن الأفلام المعروضة الفيلم التسجيلي "A Woman Captured"، و"Cold War،The Seventh Seal، Becoming Astrid، In the Aisles".

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