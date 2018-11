4 أفلام من بانوراما الفيلم الأوروبي بـ"سي سينما" بالجونة

في إطار شراكة "سي سينما" الجونة ومدينة الجونة، مع بانوراما الفيلم الأوروبي والذي تُقام في الفترة ما بين 7 وحتى 17 نوفمبر الجاري، أصدرت السينما جدول أفلامها لتتضمن 4 أفلام أوروبية جديدة وآخر تاريخي، لتتفاوت عروضها بين يوم الأحد 11 نوفمبر وحتى السبت 17 نوفمبر في تمام الساعة 8 مساءً.





ومن الأفلام المعروضة الفيلم التسجيلي "A Woman Captured"، و"Cold War،The Seventh Seal، Becoming Astrid، In the Aisles".