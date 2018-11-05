موبار تطلق سيارة "Hellephant" بقوة 1000 حصان!

شاركت شركة موبار في معرض سيما للسيارات المعدلة بالكشف عن Hellephant، السيارة المعدلة من دودج تشالنجر بقوة 1,000 حصان.





مع أن تصميم السيارة مألوف نوعاً ما إلا أنه يذهب بأبعاد السيارة إلى أقصى الحدود الممكنة بجعل السيارة أعرض، كما تبدو أكثر ارتفاعاً مما يفترض بسيارة رياضية، ووضعت الشركة محرك معدل من محرك هيلكات الأساسي بسعة أكبر، كما أنه أخف وزناً من محرك هيكات بسبب بنائه من الألومينيوم بدلاً من الحديد.



