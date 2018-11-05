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3 أفلام لـ"MAD Solutions" ضمن عروض مسرح وسينما "إشبيلية" لشهر نوفمبر

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:38 م
3 أفلام لـMAD Solutions ضمن عروض مسرح وسينما إشبيلية لشهر نوفمبر
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الفجر الفنى
 

يعرض مسرح وسينما إشبيلية في مدينة صيدا اللبنانية، ثلاثة أفلام من توزيع شركة "MAD Solutions" خلال شهر نوفمبر الجاري، وهي أفلام "الرحلة" لـمحمد الدراجي، و"3000 ليلة" لـمي المصري و"نحبك هادي" إخراج محمد بن عطية، وذلك بعد إعلان الشراكة بين "MAD" و"إشبيلية".

ومسرح وسينما إشبيلية هو أول فضاء فني وثقافي مستقل في مدينة صيدا بلبنان، ويهتم بتقديم أنماط مختلفة من الفنون المعاصرة، بتكريس لا مركزية الثقافة وتنوّع أشكالها.

وتدور أحداث فيلم "الرحلة" في بغداد عام 2006، حيث تستعد سارة للقيام بفعل مرعب إنسانياَ، إلا أن مواجهة غير متوقعة وغريبة تمنحها فرصة لتشهد عواقب فعلها التدميري لكن هل هذا معناه حصولها على فرصة ثانية أم اعترافها بالذنب، الفيلم بطولة زهراء غندور وأمير جبارة ومن تأليف إيزابيل ستيد ومحمد الدراجي الذي يتولى إخراجه أيضا.

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