"السيسي" يشارك في جلسة "كيف نبني قادة المستقبل"



وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم في دورته الثانية مساء السبت من أرض السلام شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من زعماء وقادة العالم، و52 وفد رسمي، ومشاركة 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم.

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى القاعة الرئيسية لمنتدى شباب العالم؛ للمشاركة في جلسة "كيف نبني قادة المستقبل"، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم في نسخته الثانية.