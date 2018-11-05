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إغلاق 83 منشأة طبية مخالفة في حملات تفتيشية بالمنيا

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:38 م
إغلاق 83 منشأة طبية مخالفة في حملات تفتيشية بالمنيا
إغلاق منشأة طبية - أرشيفية
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احمد الخميسي
 
قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة أصدرت قرارات إغلاق إداري لـ83 منشأة طبية مخالفة، كما أصدرت قرارات ترخيص لـ 15 منشأة طبية خاصة، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية على مدار شهر أكتوبر، بهدف إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية داخل تلك المنشآت الخاصة والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.

وأوضحت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا ان قرارات الاغلاق جاءت عقب المرور على 380 منشأة خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل لإحكام الرقابة والمتابعة للمنشآت الطبية الخاصة والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لكافة الاشتراطات والضوابط الصحية.

وأضافت أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.

من ناحية أخرى، حررت المديرية 495 محضرا مخالفا للاشتراطات الصحية، كما أعدمت 1982 كيلو من المواد الغذائية و170 لترا من المواد السائلة خلال حملة قامت بها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين للوقوف على المنتجات المعروضة للمواطنين في الأسواق ومنافذ البيع والمنشآت الغذائية (المصانع ـ الأسواق ـ الباعة الجائلين) ومعرفة مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.
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