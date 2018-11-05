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مركز ديرمواس بالمنيا يزيل 37 حالة تعدٍ على أملاك آثار وحماية نيل

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:37 م
مركز ديرمواس بالمنيا يزيل 37 حالة تعدٍ على أملاك آثار وحماية نيل
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احمد الخميسي
 
أزالت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، 37 حالة تعدٍ على ارض أملاك آثار وحماية نيل بقريتي تل بني عمران والعمارية الشرقية، وذلك خلال حملة مكبرة للازالات نظمتها الوحدة المحلية برئاسة سراج عبد الحميد نائب رئيس المركز ومصطفى الشحات رئيس قرية تل بنى عمران بالتعاون مع الجهات المعنية من اجل الحفاظ على رقعة الأراضي داخل زمام المركز.

وقال علي غلاب، رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن إزالة 30 حالة تعدٍ على أملاك الآثار، بقرية تل بني عمران بطول 50000 متر، وازالة 7 حالات تعدي علي أملاك النيل بطول 400 متر بقرية العمارية الشرقية.

وأضاف رئيس المركز أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة مستمرة تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتكثيف حملات الإزالة والتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفين.
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