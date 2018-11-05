ضبط مزارع يروي أرضه من مصرف المحيط في أبوقرقاص بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا من ضبط مزارع يروى أرضة الزراعية من مصرف المحيط بقرية(الشيخ مبارك )، حيث تم التحفظ على ماكينة الري الخاصة به واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده وتوقيع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف جنيها طبقا لقرار محافظ المنيا رقم 508 لسنة 2018.



وقال العقيد محمد صلاح رئيس المركز، ان مصرف المحيط يحتوى على مياة الصرف الصحى بعد معالجتها ومخلفات شركة السكر وهذه المياه تحتوى على عدد من المواد الضارة.



وناشد المزارعين عدم استخدامها في الري،وأشار انه تم تشكيل لجنة لدراسه الحلول لمعالجة هذه المياه، ذلك ضمن تكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا.



وأكد أن هناك متابعة دائمة للطرق لضبط من تسول له نفسه مخالفة القوانيين الصادرة من قبل الحكومة، وحذر كل من يقوم بالقاء مخلفات صلبه أو قمامة أو ري الأراضي من مصرف المحيط سوف يتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده مع توقيع غرامة مالية كبير.

