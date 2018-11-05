ميليشيا الحوثي تلزم المستشفيات الخاصة بعلاج جرحاها "مجاناً"

قال مصدر طبي لموقع "نيوزيمن" الإخباري، أمس الأحد، إن "ميليشيا الحوثي أجبرت المستشفيات الأهلية في مدينة الحديدة غربي اليمن، على استقبال الجرحى من عناصرها ومعالجتهم مجاناً".





وأكد المصدر أن سلطات الميليشيا في الحديدة، تخاطبت مع إدارة المستشفيات الخاصة وألزمتها باستقبال عناصر المصابين وتقديم الخدمات العلاجية بدون أي مقابل مادي، مشيراً إلى أن قيادة الميليشيا كلفت مندوباً عنها في كل المشافي الأهلية بمدينة الحديدة للإشراف على تنفيذ هذا القرار، وتخفيف الضغط المتزايد على المستشفيات الحكومية نتيجة الأعداد الكبيرة من المصابين.





وتعاني المستشفيات الحكومية عجزاً حاداً في استقبال جرحى ميليشيا الحوثي، مع ارتفاع منسوب خسائرها في الاشتباكات مع القوات المشتركة داخل المدينة.





واستقبلت مستشفيات العلفي والعسكري والثورة مئات المصابين من مقاتلي الحوثي خلال اليوميين الماضيين، فضلاً عن عشرات الجثث لعناصر قضت في المواجهات مع المقاومة المشتركة وقصف مقاتلات التحالف العربي.

وأخلت ميليشيا الحوثي عشرات المصابين من الحديدة، لتلقي العلاج في مستشفيات العاصمة صنعاء، خاصة العناصر المنحدرين من عائلات هاشمية أو ما يطلق عليهم محلياً بـ"القناديل".



