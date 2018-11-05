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بدء التحقيق مع الإعلامية منى العراقي بعد القبض عليها في الأزبكية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:34 م
بدء التحقيق مع الإعلامية منى العراقي بعد القبض عليها في الأزبكية
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هبة عبد الحفيظ
 

بدأت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار حاتم فضل، اليوم الاثنين، التحقيق مع الإعلامية منى العراقي، بعد القبض عليها في منطقة الأزبكية، لتنفيذ حكم قضائي بالسجن لمدة 6 أشهر، وكفالة ألف جنيه، في القضية رقم 11575 لسنة 2014 - جنح مستأنف أول أكتوبر - قذف.

 

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا بوجود مشاجرة وتجمع للمواطنين، وبالانتقال والفحص تم ضبط الإعلامية منى العراقي و6 من أفراد طاقمها، بالإضافة إلى سيدة أخرى تعمل طباخة بسبب توسط الأخيرة في بيع أحد الأطفال لأسرة غير قادرة على الإنجاب.

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