سامسونج تعمل على نسخة باللون الأبيض من هاتفها المنتظر "جالكسي نوت 9"

يفصلنا أقل من شهرين على ليلة رأس السنة يبدو ان سامسونج تخطط لإطلاق لون جديد من هاتفها المميز جالكسي نوت 9.





حساب التسريبات الشهير Evan Blass أشار إلى اللون الجديد على حسابه في تويتر بدون تأكيد المعلومة ولكن إذا استعرضنا تاريخ سامسونج فهي تقوم بمثل هذه الاشياء بشكل دوري.





قبل أسابيع اطلقت سامسونج نسخة باللون الفضي من الجهاز في السوق الامريكي وربما الدور على اللون الابيض قريباً حيث يساهم إطلاق مثل هذه الالوان على دفع عجلة مبيعات الهاتف خصوصا في فترة يكثر فيها التسوق مثل فترة الاعياد.





إذاً ينتظر ان يضاف اللون الابيض إلى مجموعة الالوان السابقة للهاتف وهي اللون الازرق والوردي والنحاسي والاسود والفضي خلال الفترة القادمة.