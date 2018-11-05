"نعيش في وهم".. شباب يقصون تجاربهم مع مواقع التواصل الإجتماعي

بمجرد انطلاق جلسة "مواقع التواصل الاجتماعي تنقذ أم تستعبد مستخدميها" على هامش أعمال منتدى شباب العالم المقام في مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض الشباب نماذجهم مع مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصفها البعض، بالتنمر والتجربة المرة.

وبدأ حفل افتتاح النسخة الثانية منتدى شباب العالم2018 للعام الثاني على التوالي، والمقام بمدينة شرم الشيخ، أول أمس السبت، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 6 نوفمبر، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويستضيف المنتدى ما يزيد على 5 آلاف شاب وفتاة، ممثلين لـ160 دولة حول العالم، ويضم جدول الجلسات وَفق ما أعلن عنه الموقع الرسمي للمنتدى، 30 جلسة تتمثل في 18 محورًا، بالإضافة إلى محاكاة القمة العربية- الإفريقية.

تفقد قيمة الإحساس بالوقت

ويقول باتريك وفينسنت المدير التنفيذي لمركز إدمان الإنترنت بالسويد، إن مواقع التواصل الاجتماعي تفقد الإنسان إحساسه بقيمة الوقت، مضيفا أن الهواتف الحديثة متعددة المهام تؤثر طبيا على عقل الإنسان.

وشدد وفينسنت، على ضرورة أن يعلم الإنسان مدى الأضرار التي يمكن أن تسببها مواقع التواصل الاجتماعي، كما عرض هاتفا وهميا كالسجائر الإلكترونية يحمله الشخص ليوحي لنفسه بأنه يحمل هاتفه الخاص الذي لا يمكنه الاستغناء عنه وهو عبارة عن قطعة من البلاستيك.

وأضاف أن التكنولوجيا الحديثة بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي أثرت بشكل سلبي على الإنسان، وعلى الجميع مواجهة ذلك.

تجربة مؤلمة

وأوضحت الناشطة الليبية، أنها كانت قد تعرضت للتنمر عبر الانترنت منذ فترة كبيرة، واصفةً الأمر بـ "التجربة المؤلمة".

وتابعت :"مواقع التواصل الاجتماعي تخلق إنسان غير محب للعالم الحقيقي، وإنني أكره الإنترنت بشكل كبير".

الأطفال يعيشون الوهم

بينما أشارت كريستين خبيرة في الأمن الرقمي والبيانات ومسئولة عن تطوير البيانات في أوغندا، إلى أنه يجب توفير الحماية للأطفال من وسائل الانترنت".

وقالت كريستين، كافة الطوائف تركز على الأطفال لذلك بدأت أركز على برامج لحماية الأطفال من الانترنت، وضعت التركيز على المراهقين والفتيات الصغيرات".

وتابعت كريستين:" الأطفال والمراهقون يعيشون في هذا الوهم إنها تخلق لديهم حالة من العالم الافتراضي الجميل، ينبغي أن نوفر لهم الحماية، علينا أن نوفر برامج رفيقة للأطفال، يجب أن نعرفهم ما هي حقوق الإنسان".