تحرير 411 مخالفة مرورية بقطاع أكتوبر

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم، عن تحرير 411 مخالفة مرورية، وإزالة 84 حالة إشغال طريق.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.