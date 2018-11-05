القبض على الإعلامية منى عراقي لتنفيذ حكم قضائي بسجنها 6 أشهر

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الاثنين، القبض على الإعلامية منى العراقي بمنطقة الأزبكية، لتنفيذ حكم قضائي بالسجن لمدة 6 أشهر، وكفالة ألف جنيه، في القضية رقم 11575 لسنة 2014 - جنح مستأنف أول أكتوبر - قذف.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا بوجود مشاجرة وتجمع للمواطنين، وبالانتقال والفحص تم ضبط الإعلامية منى العراقي و6 من أفراد طاقمها بالإضافة إلى سيدة أخرى تعمل طباخة بسبب توسط الأخيرة في بيع أحد الأطفال لأسرة غير قادرة على الإنجاب.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.