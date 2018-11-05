مساعد وزير العدل: انعقاد لجنة الإصلاح التشريعي لإعداد مشروع قانون المرافعات الموحد

صرح المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، بأن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تعقد تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة، وبإشراف المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، المؤتمر العلمي لإعداد مشروع قانون المرافعات الموحد، خلال الفترة من 11/11/2018 حتي 19/12/2018، بحضور أعلام رجال الفقه والقضاء والمحامين ورجال إنفاذ القانون، بمقر وزارة العدل بالقاهرة.



