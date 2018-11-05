مسؤول أوروبي: نعارض إعادة فرض العقوبات على إيران

أعلن مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، بيير موسكوفيسي، الاثنين، أن الاتحاد يعارض قرار الولايات المتحدة بإعادة فرض العقوبات النفطية والمالية على إيران.





وقال موسكوفيسي، لراديو فرانس إنفو قبل ساعات من دخول العقوبات حيز التطبيق، إن "الاتحاد الأوروبي لا يوافق عليها".





ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على طهران حيز التنفيذ، اليوم الاثنين، حيث تطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والبنوك، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.





كما تهدف الإدارة الأمريكية للوصول بصادرات النفط الإيراني إلى المستوى صفر.





وتشمل العقوبات الأمريكية على إيران عدداً من القطاعات، وأهمها:





- إعادة العقوبات المتعلقة بمؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية وإدارات بناء السفن بما يشمل أسطول جمهورية إيران الإسلامية، وخط أسطول جنوب إيران والشركات التابعة لهما.





- إعادة العقوبات المتعلقة بالنفط خاصة التعاملات المالية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، وشركة النفط الدولية الإيرانية (NICO)، وشركة النقل النفطي الإيرانية (NITC)، وحظر شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران.





- عودة العقوبات المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية للمؤسسات المالية الأجنبية مع #البنك_المركزي_الإيراني وبعض المؤسسات المالية الإيرانية بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني الأميركي للسنة المالية 2012 (NDAA).





- العقوبات المتعلقة بخدمات الرسائل المالية الخاصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المدرجة في قانون معاقبة إيران الشامل لعام 2010 (CISADA).





- العقوبات المتعلقة بتوفير #خدمات_التأمين.





- العقوبات المتعلقة بقطاع الطاقة الإيراني.





بالإضافة إلى ذلك، سوف تلغي الولايات المتحدة التراخيص التي منحت لكيانات أميركية للتعامل مع إيران عقب الاتفاق النووي.



