شاهد الآن.. مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم في الدوري المصري رابط سريع | يلا شوت | كورة لايف | اونلاين | كورة ستار HD





يستعد جمهور الزمالك لمساندة فريقه للفورز على فريق حرس الحدود في مواجهة اليوم 5-11-2018 في الجولة الـ 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.









شاهد الآن.. مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم في الدوري المصري رابط سريع | يلا شوت | كورة لايف | اونلاين | كورة ستار HD





ويطمع حرس الحدود خلال المواجهة المرتقبة في كسر عقدة الهزيمة على يد الزمالك، حيث نال الفريق العسكري، 9 هزائم متتالية في التسع مباريات الأخيرة التي جمعت بين الفريقين.





شاهد الآن.. مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم في الدوري المصري رابط سريع | يلا شوت | كورة لايف | اونلاين | كورة ستار HD





وكان آخر فوز حققه حرس الحدود على الزمالك في اطار مباريات الجولة الخامسة من الدور الأول بموسم 2013\2014 (المجموعتين) بثنائية دون رد، ومنذ تلك المباراة نجح الزمالك في الفوز بتسع مباريات متتالية بواقع 5 مباريات بالدوري وأربعة بالكأس.





شاهد الآن.. مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم في الدوري المصري رابط سريع | يلا شوت | كورة لايف | اونلاين | كورة ستار HD





ويذكر أن النتيجة الأكبر التي انتهت بها مباراة الفريقين، كانت لصالح حرس الحدود بخماسية دون رد، مزق بها لاعبو الحدود شباك ثنائي الحراس محمد عبدالواحد، ومحمد عبدالمنصف، بعد مشاركة الأخير كبديل، في المباراة التي كانت في إطار مباريات الجولة الخامسة من موسم 2005\2006.





شاهد الآن.. مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم في الدوري المصري رابط سريع | يلا شوت | كورة لايف | اونلاين | كورة ستار HD





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت.





شاهد الآن.. مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم في الدوري المصري رابط سريع | يلا شوت | كورة لايف | اونلاين | كورة ستار HD