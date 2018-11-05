معدل التضخم السنوي في تركيا يتجاوز 25% في أكتوبر

أظهرت إحصائيات رسمي اليوم الإثنين، أنّ معدل التضخم السنوي في تركيا تجاوز 25% في شهر أكتوبر الماضى، وفقاً لوكالة فرانس 24.





وسجل معدل التضخم 25.24% زيادة بنسبة 0.72% مقارنة بشهر سبتمبر الذى سجل 24.52%.





وشملت القطاعات الأكثر تأثراً الأثاث المنزلي والسلع المنزلية بنسبة 37.92%، وفقاً لمكتب الإحصاءات التركي.

وضعف الاقتصاد التركي بسبب الانخفاض الدراماتيكي للليرة على خلفية عدم ثقة السوق تجاه السياسات الاقتصادية للرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال جاسون تواي، الاقتصادي في الأسواق الناشئة في "كابيتال إيكونومكس" ومقرها لندن، إن الارتفاع الذي شهده شهر أكتوبر "أقوى من المتوقع" ومن غير المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع جديد في سعر الفائدة.