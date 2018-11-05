قمة مرتقبة بين زعيمي روسيا وكوريا الشمالية

أكد سفير كوريا الجنوبية في موسكو، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، سيزور روسيا هذا الشهر لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.





وصرح السفير الكوري الجنوبي، وو يون-كيون، لوسائل الإعلام الكورية الجنوبية اليوم الإثنين "لقد أعربت روسيا بالفعل عن رغبتها في أن تتم زيارة كيم قبل نهاية العام، وتؤكد من جانبها على ذلك، لكن كوريا الشمالية لا تزال تدرس مكان وتاريخ الزيارة".





وأضاف "نظراً لأن زيارة كيم لكوريا الجنوبية من المقرر أيضاً أن تتم قبل نهاية العام، يبدو أن كوريا الشمالية تفكر بحذر شديد في تاريخ الزيارة لروسيا"، مؤكداً أن القمة مع بوتين يجب أن تتم هذا الشهر بسبب ارتباطات دولية.









ومن المتوقع أن يتوجه كيم إلى سيؤول قبل نهاية عام 2018، وهو ما سيجعله أول زعيم كوري شمالي يخطو إلى الجنوب، ويتوقع بعض المحللين أن الزيارة التاريخية قد تتم في الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل.









والجدير بالذكر، أنه سيتم عقد هذين اللقائين المحتملين قبل انعقاد القمة الثانية المتوقعة بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمواصلة المباحثات حول مسألة نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.





وأوضح وو أيضاً أنه من المتوقع أن يزور بوتين كوريا الجنوبية في النصف الأول من العام المقبل، يشار إلى أن بوتين والرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي-إن، اتفقا بالفعل في قمتهما في يونيو الماضي على البدء قريباً في الحوار حول توقيع اتفاقيات تجارية.