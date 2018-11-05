أهم ما جاء بالصحف المصرية اليوم الإثنين 5 نوفمبر 2018





اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بعدد من الموضوعات الهامة والتي تخص الشأن المحلي والإقليمي، حيث تابعت تغطية فعاليات "منتدى شباب العالم" في يومه الثاني، وركزت على رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي التي كان أبرزها: "بعض مفردات الخطاب الديني لم تعد صالحة.. الدولة معنية بأن تبني في كل مجتمع جديد الكنائس لمواطنيها لأن لهم الحق في العبادة.. نحرص في مواجهة التطرف على ألا يترتب عليها بناء عداءات بالمجتمع.. لو عندنا يهود هنبنى لهم دور عبادة.. من حق المواطن أن يعبد كما يشاء أو لا يعبد.. أدعو الشباب إلى تعلم الحفاظ على كيانات الدول.. أي تحركات غير محسوبة تفتح الطريق أمام الأشرار".





كما أشارت الصحف إلى تصريحات الوزراء المشاركين في أعمال المنتدى، حيث أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية أن مصر لا تتدخل في شئون الدول، كما نقلت عن د. محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بخصوص "سد النهضة" أننا نهدف للوصول إلى اتفاق عادل غير هش يصمد مع الزمن.





وألقت صحف اليوم الضوء على مقتل 19 إرهابيًا في مواجهات مع قوات الأمن بصحراء المنيا بعد ساعات من حادث الأنبا صموئيل، وضبط 13 سلاحًا وذخيرة وأوراق تنظيمية.





وفي الشأن الاقتصادي، أبرزت الصحف قضية منع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، حسب القرارات التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية.





وأضافت الصحف أن الشركة أعلنت عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على حيثيات قرارات هيئة الرقابة المالية ضد الشركة، ومعرفة أسبابها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحماية مصالحها ومصالح مساهميها وعملائها.





ونقلت الصحف عن المتحدث العسكري، انطلاق فعاليات تدريب "درع العرب - 1" بقاعدة محمد نجيب العسكرية، مضيفًا أن التدريب يستمر حتى 16 نوفمبر الجاري، لافتًا إلى أن كافة القوات والمعدات للدول المشاركة في التدريب وصلت خلال الأيام الماضية عبر القواعد الجوية والمنافذ البحرية، ويضم التدريب قوات من السعودية والإمارات والبحرين والأردن والكويت.





ودوليًا، تابعت الصحف تطورات دخول العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ (اليوم)، والمفترض أن تشمل القطاع النفطي والمصرفي، وذكرت أن الخارجية الأمريكية أعادت مجددًا تذكير إيران بالشروط الـ 12 التي طرحها وزير الخارجية مايك بومبيو مايو الماضي، لرفع العقوبات والتي تشمل تعديل سلوك إيران المهدد لجيرانها، ومزيدا من القيود على برامجها النووية والصاروخية.



