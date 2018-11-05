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"طهران: الضغوط الاقتصادية الأمريكية على طهران "حرب نفسية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:07 ص
طهران: الضغوط الاقتصادية الأمريكية على طهران حرب نفسية
بهرام قاسمي
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وكالات
 
نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي قوله إن "العقوبات الأمريكية الجديدة على قطاع النفط جزء من حرب نفسية تشنها واشنطن على طهران لكنها ستمنى بالفشل".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أسبوعي أن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدمنة على فرض العقوبات، الضغط الاقتصادي الذي تمارسه أمريكا على إيران لا طائل منه وجزء من حربها النفسية على طهران".

وأشار إلى أن طهران على اتصال مع الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي في الوقت الذي تعيد فيه الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران، وتابع "نحن على اتصال دائم مع الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي، إنشاء آلية لمواصلة التجارة مع الاتحاد الأوروبي رغم العقوبات سيستغرق وقتاً".

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