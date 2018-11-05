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كورة لايف HD يلا شوت| بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود (الدوري المصري) اليوم 5-11-2018| On Sport HD

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:07 ص
كورة لايف HD يلا شوت| بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود (الدوري المصري) اليوم 5-11-2018| On Sport HD
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عمرو عادل
 

يلا شوت| بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود (الدوري المصري) اليوم 5-11-2018

يلا شوت| بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود (الدوري المصري) اليوم 5-11-2018

يقدم الفجر الرياضي، خدمة بث مباشر - مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود – الدوري المصري، بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود تشاهدونها عبر قناني نايل سبورت وأون سبورت، مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يمكن لمتابعي الفجر الرياضي، مشاهدة مباراة الزمالك ضد حرس الحدود في بث مباشر وحي عبر الموقع بطريقة سهلة وبدون تقطيع للبث المباشر.

    يلا شوت| بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود (الدوري المصري) اليوم 5-11-2018

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود                                     

مباراة الزمالك وطلائع الجيش تتابعونها مباشرة اليوم عبر قنوات أون سبورت ونايل سبورت في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 8:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

                                                                                   

 تشكيل الزمالك:                                                                

حراسة المرمي: محمود عبد الرحيم "جنش"، خط الدفاع: بهاء مجدي ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وحازم إمام، خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف "أوباما" وإبراهيم حسن ومحمد ابراهيم، خط الهجوم: كاسونجو.

                                         

تشكيل حرس الحدود:

أحمد السعدني، محمد عبدالفتاح، خالد سامي، عبدالله جمعة، مصطفى جمال، عمر سعد، إبراهيم عبدالخالق، إمام عاشور، أحمد الشيخ، حمادة ناصر، إيدو موسيس.

يلا شوت| بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود (الدوري المصري) اليوم 5-11-2018

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شاهد البث المباشر لمباراة الزمالك وحرس الحدود من هنـا :

يلا شوت| بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود (الدوري المصري) اليوم 5-11-2018


يلا شوت| بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود (الدوري المصري) اليوم 5-11-2018

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