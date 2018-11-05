مشاهدة مباراة El zamalek اليوم | بث مباشر ماتش الزمالك والحرس في الدوري المصري جودة HD | يوتيوب بدون تقطيع | كول كورة HD





يتجهز فريق الزمالك، لمواجهة غريمه حرس الحدود مساء اليوم الإثنين 5/11/2018 ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز، وستقام المباراة على ملعب "بتروسبورت".





مشاهدة مباراة El zamalek اليوم | بث مباشر ماتش الزمالك والحرس في الدوري المصري جودة HD | يوتيوب بدون تقطيع | كول كورة HD





ويخوض النادي الملكي مباراته متربعًا على عرش صدارة ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة حصدها من 6 انتصارات، وتعادلين، فيما نال هزيمة واحدة، حيث نجح هجومه في تسجيل 20 هدفًا بينما استقبلت شباكه 7 أهداف.





مشاهدة مباراة El zamalek اليوم | بث مباشر ماتش الزمالك والحرس في الدوري المصري جودة HD | يوتيوب بدون تقطيع | كول كورة HD





كما يقع فريق حرس الحدود تحت قيادة طارق العشري في موقف لا يحسد عليه، إذ يحتل المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط فقط، حصدهم من فوز وحيد و6 تعادلات فيما نال 5 خسائر، كما استطاع هجومه تسجيل 7 أهداف بينما استقبلت شباكه 15 هدف.





مشاهدة مباراة El zamalek اليوم | بث مباشر ماتش الزمالك والحرس في الدوري المصري جودة HD | يوتيوب بدون تقطيع | كول كورة HD





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت.





مشاهدة مباراة El zamalek اليوم | بث مباشر ماتش الزمالك والحرس في الدوري المصري جودة HD | يوتيوب بدون تقطيع | كول كورة HD