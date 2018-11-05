يلا شوت HD| لايف .. بث مباشر مباراة الزمالك ضد حرس الحدود مشاهدة بدون تقطيع Live| كورة ستار

لايف .. بث مباشر مباراة الزمالك ضد حرس الحدود مشاهدة بدون تقطيع Live





مباراة الزمالك وحرس الحدود ستشهد بعض الغيابات فى صفوف الأبيض أبرزها بهاء مجدى المصاب بجذع فى الرباط الداخلى للركبة وطارق حامد لمعاناته من إجهاد بالإضافة إلى محمد عبد الغنى للإيقاف بعد تعرضه للطرد أمام دجلة، فيما يعود للتشكيلة البيضاء الليلة الحارس محمود جنش ومحمود حمدى الونش بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة.

لايف .. بث مباشر مباراة الزمالك ضد حرس الحدود مشاهدة بدون تقطيع Live

في مواجهة مرتقبة يلتقي فريقي الزمالك وحرس الحدود في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأثنين 5-11-2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم منتشيا بفوزه الذي حققه مؤخرا على وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدفين، والتي شهدت أداءا مميزا للاعبي الأبيض، ويسعى الزمالك للحفاظ على قمة الدوري حيث يحتل الفارس الأبيض صدارة الدوري برصيد 20 نقطة من 9 مباريات خاضها بعدما فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة وحيدة .

لايف .. بث مباشر مباراة الزمالك ضد حرس الحدود مشاهدة بدون تقطيع Live

ويفتقد الزمالك في مباراة اليوم لجهود الثنائي محمد عبد الغني مدافع الفريق والذي تعرض للطرد في المباراة الأخيرة، وبهاء مجدي الظهير الأيسر والذي يعاني من إصابة عضلية.

على الجانب الأخر يدخل فريق الحرس مواجهة اليوم بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية خاص في ظل حاجة الفريق للمزيد من النقاط للخروج من النفق المظلم، حيث يحتل الفريق المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط.

لايف .. بث مباشر مباراة الزمالك ضد حرس الحدود مشاهدة بدون تقطيع Live

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من:محمود جنش- أحمد أبو الفتوح - محمود علاء - محمد عبد السلام - حمدي النقاز- طارق حامد - فرجاني ساسي- محمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن- كابونجو كاسونجو.

بينما سيدفع طارق العشري بتشكيل مكون من:أحمد السعدني-عمر سعد - عبد الله جمعة - محمد عبد الفتاح - محمد الشبيني-مصطفى جمال - خالد سامي - بوزاس فاسيليوس-بامبا ليسيان - إيدو موسيس- حمادة نصر.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت.