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حلات الانتحار تسجل أعلى مستوى لدى الشباب اليابانى

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:02 ص
حلات الانتحار تسجل أعلى مستوى لدى الشباب اليابانى
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

قالت وزارة التعليم اليابانية اليوم الإثنين، إنّ حالات الانتحار التي أقدم عليها الشبان اليابانيون بلغت أعلى مستوى لها منذ 30 عاماً حتى مع انخفاض أعداد الانتحار بشكل مطرد خلال الـ15 عاماً الماضية.

 

وانتحر 250 طفلاً في المدارس الابتدائية والمدارس المتوسطة والثانوية في السنة المالية حتى مارس، بزيادة عن العام السابق "245"، وفقاً لمسح الوزارة، وكان هذا أعلى معدل منذ عام 1986، عندما أنهى 268 طالبًا حياتهم.

 

وقال نوريكي كيتازاكي المسؤول في الوزارة: "لقد ظل عدد حالات الانتحار مرتفعاً، وهذه قضية تثير القلق ويجب معالجتها، مضيفاً أنه من الصعب تحديد العوامل الكامنة وراء هذه الزيادة.

 

وأظهرت الدراسة أنه من بين 250 حالة انتحار، كان هناك 33 طفلاً لديهم مخاوف بشأن مستقبلهم، و 31 لديهم مشاكل عائليةو 10 تعرضوا للمضايقات "التنمر"، في حين أن 140 كانت حالات غير محددة، وفقاً لوكالة رويترز.

 

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