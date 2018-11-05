مبعوث المستشارة الألمانية: منتدى الشباب بمصر هو شكل مفيد للحوار "فيديو"

وأضاف في لقاء خاص مع فضائية "DMC"، اليوم الإثنين، أن منتدى شباب العالم في مصر، هو شكل مفيد للحوار وجمع الشباب من مصر وافريقيا وجميع دول العالم، خاصة مع الاجتماع مع رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وهو ما يعكس الشفافية في الحوار، مشيرا إلى أن الرئيس قدم العديد من الوعود للشباب والتي سيعمل على تحقيقها من أجل استكمال مسيرة التنمية.



وأوضح أن مصر ستكون رئيسة الاتحاد الإفريقي 2019 وعليها اقناع 22 دولة بالتوقيع على اجندة افريقيا 2063 حتى يمكن تحقيق الأهداف المطلوبة.



أكد جونتر نوكي، المبعوث الشخصي للمستشارة الإلمانية أنجيلا ميركل لشمال إفريقيا، أن الشباب الإفريقي عليهم طرح ما يريدونه بدقة وتعزيز رغبتهم في مساعدة انفسهم لتحقيق التنمية وحل مشكلاتهم، متابعا أنه يجب عمل مناقشات حرة للقضايا المهمة لحياة الشباب لكون حقهم هو تحديد ما يناقشونه حول مستقبلهم.