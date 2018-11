كلير فوي تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد بنيويورك

افتتحت النجمة الإنجليزية كلير فوي، العرض الأول لفيلمهما الجديد "The Girl In The Spider's Web"بمدينة نيويورك في حضور إعلامي وجماهيري كبير.

ويعد فيلم The Girl In The Spider's Webثاني الأفلام التي تصدر لكلير فوي خلال عام 2018 الجاري، بعد احتفالها الشهر الماضي بطرح فيلم the first man.

وجاء افتتاح فيلم The Girl In The Spider's Web بحضور ضخم ، حيث ظهرت كلير بإطلالة من تثميمات kirti.