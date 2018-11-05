خطة "كارتيرون" التجريبية للفوز على الترجي برادس

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قرة فنية قوية بالتدريب الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.





وشهدت الفقرة تقسيم اللاعبين لمجموعتين؛ لعمل تقسيمة بطول الملعب بحارسي مرمى.





وركز كارتيرون المدير الفني للأهلي على التدريبات الخططية بالكرة في التدريب الأخير بالقاهرة قبل السفر صباح غدٍ الثلاثاء إلى تونس؛ استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي الجمعة المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقام كارتيرون بإيقاف المران أكثر من مرة لتوجيه لاعبي الفريق ومنحهم بعض التعليمات الفنية الخاصة.





يذكر أن الأهلي فاز على الترجي مساء الجمعة الماضي 3-1 في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.



