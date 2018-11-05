ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

ديمي لوفاتو تظهر للمرة الأولى بعد مغادرتها لمصحة الإدمان

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:47 ص
ديمي لوفاتو تظهر للمرة الأولى بعد مغادرتها لمصحة الإدمان
ديمي لوفاتو
طباعة
أحمد جمال أحمد
 

تداول مجموعة من النشطاء لقطات للنجمة ديمي لوفاتو على مواقع التواصل، في الظهور الأول لها عقب مغادرتها لمصحة العلاج من الإدمان، وكانت برفقة مصمم الأزياء الشاب هينري ليفي.


وكانت قد كشفت تقارير إعلامية عن الفترة التي ستقضيها النجمة الشابة ديمي لوفاتو بمصحة الإدمان التي انتسبت لها عقب نجاتها من الموت بسبب جرعة هرويين زائدة.

 

وقال برنامج E نيوز أن الفترة لن تقل عن 6 أشهر، غير أنها نجحت في تقليص هذه المدة بإلتزامها بالعلاج.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
هيديرسفيلد تاون
-
x
22:00
-
فولهام
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
-
x
19:00
-
حرس الحدود
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/5/2018 11:10:02 AM