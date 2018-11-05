ديمي لوفاتو تظهر للمرة الأولى بعد مغادرتها لمصحة الإدمان

تداول مجموعة من النشطاء لقطات للنجمة ديمي لوفاتو على مواقع التواصل، في الظهور الأول لها عقب مغادرتها لمصحة العلاج من الإدمان، وكانت برفقة مصمم الأزياء الشاب هينري ليفي.



وكانت قد كشفت تقارير إعلامية عن الفترة التي ستقضيها النجمة الشابة ديمي لوفاتو بمصحة الإدمان التي انتسبت لها عقب نجاتها من الموت بسبب جرعة هرويين زائدة.

وقال برنامج E نيوز أن الفترة لن تقل عن 6 أشهر، غير أنها نجحت في تقليص هذه المدة بإلتزامها بالعلاج.