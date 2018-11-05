ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الجيش اليمني يحبط محاولات تسلل للحوثيين فى نهم

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:32 ص
الجيش اليمني يحبط محاولات تسلل للحوثيين فى نهم
الحوثيين
طباعة
وكالات
 
أحبطت قوات الجيش اليمني، الأحد، عدة محاولات تسلل للمليشيا الحوثية فى جبهة نهم شرقى العاصمة صنعاء.

وقال مصدر ميدانى يمني- فى تصريح نقله الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت"- إن عناصر من مليشيا الحوثى حاولت مرات عدة التسلل إلى مواقع قوات الجيش اليمنى فى جبال المنارة وجبال يام الاستراتيجية.

وأضاف المصدر، أن قوات الجيش تصدت للعناصر الحوثية وأجبرتها على الفرار تحت غطاء نارى كثيف، بعد أن سقط منهم عدد من القتلى والجرحى.

المزيد عن: محاولات تسلل اليمن الحوثيين الجيش اليمني
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
هيديرسفيلد تاون
-
x
22:00
-
فولهام
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
-
x
19:00
-
حرس الحدود
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/5/2018 9:40:02 AM