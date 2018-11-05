الجيش اليمني يحبط محاولات تسلل للحوثيين فى نهم

أحبطت قوات الجيش اليمني، الأحد، عدة محاولات تسلل للمليشيا الحوثية فى جبهة نهم شرقى العاصمة صنعاء.





وقال مصدر ميدانى يمني- فى تصريح نقله الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت"- إن عناصر من مليشيا الحوثى حاولت مرات عدة التسلل إلى مواقع قوات الجيش اليمنى فى جبال المنارة وجبال يام الاستراتيجية.





وأضاف المصدر، أن قوات الجيش تصدت للعناصر الحوثية وأجبرتها على الفرار تحت غطاء نارى كثيف، بعد أن سقط منهم عدد من القتلى والجرحى.



