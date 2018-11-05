تمكن 16 لاعبا من اللعب فى صفوف فريقي الزمالك وحرس الحدود على مدار تاريخ الناديين أبرزهم عبد الحميد بسيونى وأحمد عيد عبد الملك وأحمد حسن مكى وهانى سعيد وأحمد سمير وإسلام الشاطر وكان آخر لاعبى القلعة البيضاء السابقين المنضمين لصفوف الحرس هو إبراهيم عبد الخالق لاعب الوسط المنضم للفريق العسكرى حديثا قادما من الإسماعيلى .

تابع مباراة الزمالك اليوم | شاهدة ماتش الزمالك وحرس الحدود بدون تقطيع | يوتيوب HD | El Zamalek | كورة ستار لايف| يلا شوت

في مواجهة مرتقبة يلتقي فريقي الزمالك وحرس الحدود في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأثنين 5-11-2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.





تابع مباراة الزمالك اليوم | شاهدة ماتش الزمالك وحرس الحدود بدون تقطيع | يوتيوب HD | El Zamalek | كورة ستار لايف| يلا شوت





يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم منتشيا بفوزه الذي حققه مؤخرا على وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدفين، والتي شهدت أداءا مميزا للاعبي الأبيض، ويسعى الزمالك للحفاظ على قمة الدوري حيث يحتل الفارس الأبيض صدارة الدوري برصيد 20 نقطة من 9 مباريات خاضها بعدما فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة وحيدة .





تابع مباراة الزمالك اليوم | شاهدة ماتش الزمالك وحرس الحدود بدون تقطيع | يوتيوب HD | El Zamalek | كورة ستار لايف| يلا شوت





ويفتقد الزمالك في مباراة اليوم لجهود الثنائي محمد عبد الغني مدافع الفريق والذي تعرض للطرد في المباراة الأخيرة، وبهاء مجدي الظهير الأيسر والذي يعاني من إصابة عضلية.





تابع مباراة الزمالك اليوم | شاهدة ماتش الزمالك وحرس الحدود بدون تقطيع | يوتيوب HD | El Zamalek | كورة ستار لايف| يلا شوت





على الجانب الأخر يدخل فريق الحرس مواجهة اليوم بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية خاص في ظل حاجة الفريق للمزيد من النقاط للخروج من النفق المظلم، حيث يحتل الفريق المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط.





تابع مباراة الزمالك اليوم | شاهدة ماتش الزمالك وحرس الحدود بدون تقطيع | يوتيوب HD | El Zamalek | كورة ستار لايف| يلا شوت





التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من:محمود جنش- أحمد أبو الفتوح - محمود علاء - محمد عبد السلام - حمدي النقاز- طارق حامد - فرجاني ساسي- محمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن- كابونجو كاسونجو.





تابع مباراة الزمالك اليوم | شاهدة ماتش الزمالك وحرس الحدود بدون تقطيع | يوتيوب HD | El Zamalek | كورة ستار لايف| يلا شوت





بينما سيدفع طارق العشري بتشكيل مكون من:أحمد السعدني-عمر سعد - عبد الله جمعة - محمد عبد الفتاح - محمد الشبيني-مصطفى جمال - خالد سامي - بوزاس فاسيليوس-بامبا ليسيان - إيدو موسيس- حمادة نصر.





تابع مباراة الزمالك اليوم | شاهدة ماتش الزمالك وحرس الحدود بدون تقطيع | يوتيوب HD | El Zamalek | كورة ستار لايف| يلا شوت





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت.



