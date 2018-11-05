الزمالك في فخ حرس الحدود وطارق العشري

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره حرس الحدود في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر للدوري العام.





يسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم وحصد الثلاثة نقاط لمواصلة نغمة انتصاراته عقب تخطي عقبة وادي دجلة في الجولة الماضية، لتأمين تصدره لبطولة الدوري.





واستدعى الجهاز الفني للزمالك قائمة تضم كل من : "محمود عبدالرحيم جنش - عماد السيد - محمود علاء - الونش - حازم امام - النقاز - فتوح - طارق حامد - ساسي - محمود عبد العزيز - محمد ابراهيم - ابراهيم حسن - كهربا - محمد عنتر - ايمن حفني - عبد الله جمعه - اوباما -

كاسونجو - عمر السعيد - حميد احداد".





ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى : محمود جنش





الدفاع: أحمد أبو الفتوح ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز





الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن ومحمود كهربا





الهجوم: كاسونجو





وعلى الجانب الأخر يسعى فريق حرس الحدود إلى الخروج من استاد بتروسبورت بنتيجة إيجابية ومواصلة انتفاضته تحت قيادة طارق العشري المدير الفني للفريق، أملا في الابتعاد عن منطقة الخطر بجدول الترتيب.





يدخل الزمالك لقاء اليوم في المركز الأول برصيد 20 نقطة، بينما يقع حرس الحدود في المركز الأخير برصيد 9 نقاط.