هشام الخلصي يبرر تغريدته المثيرة للجدل ضد الأهلي: قصدت الحماس

برر الإعلامي هشام الخلصي تغريدته المثيرة للجدل عن مباراة الأهلي والترجي التونسي فى ذهاب نهائى دوري أبطال إفريقيا التى انتهت بفوز الأحمر 3 / 1.

وأكد هشام الخلصي أنه لم يقصد إثارة الفتنة بين جماهير الأهلي والترجي التونسي قبل مباراة رادس.

وقال هشام الخلصي في تصريحات تلفزيونية: "كنت أقصد 3 نقاط من تغريدتى وهى الإثارة والحماس والكرة الجميلة فقط هذا ما كنت أقصده وليس أي شيء آخر".

وأضاف الخلصي: "أهلًا بالأهلي في تونس والعلاقة بين مصر تونس تاريخية ولا تحتاج إلى أي تأويلات وسنستقبل القلعة الحمراء بكل ترحاب".

كان الخلصي قد كتب عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما عاش الي يعتدي على الترجي الدولة قوي برجاله ملعب رادس هذه المرة سيكون مسرحا ل.........فانتطرونا".