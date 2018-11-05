بورش تسترد لقب أسرع سيارة على نوربرجرنج بـ 911 GT2 RS MR (فيديو)

أعلنت بورش عن أسرع سيارة على حلبة نوربرجرنج، 911 GT2 RS MR.





وكانت بورش 911 GT2 RS سابقًا ذات محرك 6 سلندر تيربو ينتج 700 حصان هي أسرع سيارة على الحلبة الألمانية الشهيرة بزمن 6:47.3 دقيقة، ولكن بعد أشهر قليلة سجلت لامبورغيني أفينتادور SVJ ذات محرك V12 ينتج 770 حصان من تسجيل زمن أسرع قليلاً بلغ 6:44.97 دقيقة على نوربرجرنج. واليوم تعلن بورش عن عودة 911 إلى الصدارة بفئة GT2 RS MR ودون الكشف عن أي تفاصيل هندسية، وتسجيلها لزمن 6:40.3 ثوان بفارق 7 ثوان كاملة عن شقيقتها السابقة.





ويشار إلى أن بورش 911 GT2 RS MR هي سيارة قانونية على الطرقات العامة وهي أيضاً أسرع من مكلارين P1 LM المخصصة حصرياً للحلبات التي حققت زمن 6:43.2 دقيقة ومن Nio EP9 الكهربائية بالكامل ذات زمن 6:45.9 دقيقة، وننتظر أن تكشف بورش عن تفاصيل السيارة التقنية بالكامل لاحقاً.