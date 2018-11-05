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التحقيق في واقعة العثور على جثة مسن داخل شقته بإمبابة

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:04 ص
التحقيق في واقعة العثور على جثة مسن داخل شقته بإمبابة
أرشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
صرحت النيابة العامة بدفن جثة مسن عثر على جثته داخل شقته بمنطقة إمبابة، بعدما كشف تقرير مفتش الصحة عن عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وتبين أن وفاته طبيعية.

كان تلقى مأمور قسم إمبابة بلاغا بالعثور على جثة مسن داخل شقته بدائرة القسم، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين سلامة جميع أبواب ونوافذ الشقة، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين عدم وجود شبهة جنائية في وفاته.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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