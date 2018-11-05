تنتظر جماهير نادي الزمالك فى السابعة مساء اليوم الاثنين الموافق 5-11-2018، مباراة الزمالك وحرس الحدود على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الأسبوع الـ 13 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.





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في مواجهة مرتقبة يلتقي فريقي الزمالك وحرس الحدود في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأثنين 5-11-2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.





يلا شوت | شاهد اليوم مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري المصري رباط مباشر | yalla shoot | kora star | كورة ستار لايف HD





يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم منتشيا بفوزه الذي حققه مؤخرا على وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدفين، والتي شهدت أداءا مميزا للاعبي الأبيض، ويسعى الزمالك للحفاظ على قمة الدوري حيث يحتل الفارس الأبيض صدارة الدوري برصيد 20 نقطة من 9 مباريات خاضها بعدما فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة وحيدة .





يلا شوت | شاهد اليوم مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري المصري رباط مباشر | yalla shoot | kora star | كورة ستار لايف HD





ويفتقد الزمالك في مباراة اليوم لجهود الثنائي محمد عبد الغني مدافع الفريق والذي تعرض للطرد في المباراة الأخيرة، وبهاء مجدي الظهير الأيسر والذي يعاني من إصابة عضلية.





يلا شوت | شاهد اليوم مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري المصري رباط مباشر | yalla shoot | kora star | كورة ستار لايف HD





على الجانب الأخر يدخل فريق الحرس مواجهة اليوم بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية خاص في ظل حاجة الفريق للمزيد من النقاط للخروج من النفق المظلم، حيث يحتل الفريق المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط.





يلا شوت | شاهد اليوم مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري المصري رباط مباشر | yalla shoot | kora star | كورة ستار لايف HD





التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من:محمود جنش- أحمد أبو الفتوح - محمود علاء - محمد عبد السلام - حمدي النقاز- طارق حامد - فرجاني ساسي- محمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن- كابونجو كاسونجو.





يلا شوت | شاهد اليوم مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري المصري رباط مباشر | yalla shoot | kora star | كورة ستار لايف HD





بينما سيدفع طارق العشري بتشكيل مكون من:أحمد السعدني-عمر سعد - عبد الله جمعة - محمد عبد الفتاح - محمد الشبيني-مصطفى جمال - خالد سامي - بوزاس فاسيليوس-بامبا ليسيان - إيدو موسيس- حمادة نصر.

يلا شوت | شاهد اليوم مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري المصري رباط مباشر | yalla shoot | kora star | كورة ستار لايف HD





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت.



