تعرف على الدول التي حصلت على إعفاءات لاستيراد نفط إيران

قال مسؤول في الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، إن بلاده حصلت على استثناء من الولايات المتحدة بشأن استيراد النفط الإيراني وذلك مع بدء سريان العقوبات الأمريكية على طهران.





وتعتبر كوريا الجنوبية إحدى حلفاء الولايات المتحدة وإحدى أكبر المشترين للنفط الإيراني في آسيا، وقد طلبت من واشنطن "أقصى قدر من المرونة" الأسبوع الماضي بعد أن ألغت بعض شركات المقاولات الكورية الجنوبية عقوداً مرتبطة بالطاقة في إيران بسبب صعوبات في التمويل.





وقالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها ستسمح بشكل مؤقت لثمانية مستوردين بمواصلة شراء النفط الإيراني عندما تعيد فرض العقوبات على طهران بهدف إجبارها على الحد من أنشطتها النووية والصاروخية والإقليمية.





وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن بلاده أعطت استثناءات مؤقتة لـ 8 حكومات من العقوبات على إيران مقابل تخفيض الكميات التي تتلقاها من النفط تدريجياً.





وأكد أن تلك البلدان لا تضم الاتحاد الأوروبي. وقال بومبيو في مؤتمر صحفي: "سنقدم قائمة الجهات الـ8 يوم الاثنين، لكن الاتحاد الأوروبي لن يحصل على استثناءات".





من جهته، كشف مسؤول في الخارجية الأميركية أن الدول التي حصلت على استثناء مؤقت تضم الهند والصين وكوريا الجنوبية واليابان التي مازالت تتفاوض على بعض الشروط لتطبيق العقوبات.





كما رجح آخرون أن تكون إيطاليا، الدولة الأوروبية الوحيدة المستثناة مؤقتاً.





إلى ذلك، ستضم القائمة المستثناة من العقوبات في حال تعاملها مؤقتاً مع إيران، تركيا. فقد أعلن وزير الطاقة التركي، فاتح دونميز، أن الولايات المتحدة أبلغت #تركيا أن الأخيرة ستحصل على إعفاء من الجولة الثانية للعقوبات الأميركية على إيران





وبموجب القانون الأمريكي يمكن منح استثناءات لفترة تصل إلى 180 يوما.





وقال المسؤول إن "البتروكيمايات عنصر أساسي لاقتصادنا وأكدنا أنه إذا تأثرنا بالعقوبات الإيرانية فإن ذلك سيشكل تحديا خطيراً لاقتصادنا ككل".



